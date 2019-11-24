Son Dakika Haberleri: Bağlar Belediyespor'un deplasman büyüsü bozuldu
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Bağlar Belediyespor'un deplasman büyüsü bozuldu

6 saat önce

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 1. Grup'ta üst sıralarda yer alan Bağlar Belediyespor, deplasmanda Yüksekova Belediyespor'a 2-1 yenilerek bu sezon ilk kez deplasmanda maç kaybetti.

Bağlar Belediyespor'un deplasman büyüsü bozuldu, System.String[]

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 1. Grup'ta üst sıralarda yer alan Bağlar Belediyespor, deplasmanda Yüksekova Belediyespor'a 2-1 yenilerek bu sezon ilk kez deplasmanda maç kaybetti.


Bağlar Belediyesporun tek golünü Meyafir Tekin kaydetti. 10. haftası tamamlanan ligde Diyarbakır'ın diğer temsilcisi Bismil 21Spor ise sahasında 12 Bingölspor'u 4-2 mağlup etti. Bu sonuçların ardında Bağlar Belediyespor haftayı 19 ve Bismil 21Spor ise 13 puanla tamamladı. 1 Aralık Pazar günü oynanacak 11. hafta maçlarında Bağlar Belediyespor, Diyarbakırda Dersimspor ile karşılaşacak. Bismil 21Spor ise deplasmanda Mardin Büyükşehir Başakspor'un konuğu olacak. - DİYARBAKIR

Yüksekova, Futbol, Bismil, Bağlar, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 03:54 Kaynak: İHA
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