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Bağlar Belediyespor'un futbolcu yetiştirme başarısı - Son Dakika

Bağlar Belediyespor'un futbolcu yetiştirme başarısı

04.08.2021 11:45
Bağlar Belediyespor'un futbolcu yetiştirme başarısı, System.String[]

Bölgesel Amatör Futbol Ligi'nde Diyarbakır'ı temsil eden Bağlar Belediyespor'un geçen sezon başarılı performanslarıyla dikkat çeken futbolcularına profesyonel liglerin yolu açıldı.

Bölgesel Amatör Futbol Ligi'nde Diyarbakır'ı temsil eden Bağlar Belediyespor'un geçen sezon başarılı performanslarıyla dikkat çeken futbolcularına profesyonel liglerin yolu açıldı. Sarı-Mavili takımdan Serhat Tarhan, Mazlum Kural ve Ahmet Ülük TFF 3. Lig ekiplerine transfer oldu.

Diyarbakır ve bölgedeki genç futbolcuları bünyesine katarak forma şansı veren Bağlar Belediyespor futbol takımı, birçok gencin hayallerini gerçekleştirmesine neden oluyor. Sarı-Mavili kulüpte başarılı performans ortaya koyan genç futbolcular üst liglere transfer olarak yollarına devam ediyor. Geçen sezon genç kadrosuna rağmen Bölgesel Amatör Futbol Ligi'nde grup birincisi olarak çeyrek final oynama başarısı gösteren Bağlar Belediyespor'un üç futbolcusu şimdiden TFF 3.Lig takımlarına transfer oldu. 2002 doğumlu sol açık oyuncusu Ahmet Ülük, Antalya Kestelspor'la 4 yıllık sözleşme imzaladı. 1999 doğumlu forvet oyuncusu Serhat Tarhan, 3+1 yıllık sözleşme imzalayarak Elazığ Karakoçan Futbol Kulübü'ne transfer olurken, 1999 doğumlu olan sağ bek oyuncusu Mazlum Kural ise 1 yıllık sözleşme imzaladığı Ağrı 1970Spor'a transfer olarak futbol hayatında yeni bir sayfa açtı.

Bu başarı bölgede sevinçle karşılandı

Bu oyuncuların yanı sıra takımdaki birçok futbolcuya daha profesyonel lig takımlarından teklifler geldiği öğrenildi. Bağlar Belediyespor'un bu başarısı bölgede sevinçle karşılandı. Sahadaki sportif başarının yanı sıra genç futbolculara kucak açan ve onların önünü açan bir anlayışı da ortaya koyduklarını belirten Bağlar Belediyespor Kulüp Başkanı Ferit Tutşi, yapımı devam eden tesislerin tamamlanmasıyla gençler için cazibesi yüksek bir yapı oluşturacaklarını kaydetti.

"Başkan Beyoğlu her türlü desteği veriyor"

Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun gençlerin gelişmesine imkan tanıyarak maddi manevi olarak destek verdiğini belirten Tutşi, üç oyuncu profesyonel liglere gittiğini kaydetti. Tutşi, "Bundan gurur duyduk. Emeği bulunan teknik heyetimizi tebrik ediyoruz. İnşallah bu çocuklar oralarda başarılı olarak çok daha üst noktalara, başarılara ulaşırlar. Bizim amacımız sportif başarı elde etmekle beraber bölge gençlerinin önünü açmaktır. Belediye Başkanımız Hüseyin Beyoğlu her türlü desteği veriyor. Maddi desteğin yanı sıra manevi olarak her zaman gençlerin yanında, tesisleşme çalışmalarımız devam ediyor. Sadece futbolda değil bir çok branşta atılım içerisindeyiz, kendi çocuklarımıza imkan oluşturuyoruz. Yarınların ses getiren milli sporcuları ve şampiyonları neden bizim bölgemizden olmasın" dedi. - DİYARBAKIR

Bağlar Belediyespor'un futbolcu yetiştirme başarısı
Bağlar Belediyespor'un futbolcu yetiştirme başarısı
Bağlar Belediyespor'un futbolcu yetiştirme başarısı
Bağlar Belediyespor'un futbolcu yetiştirme başarısı

Diyarbakır, Beyoğlu, Futbol, Bağlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bağlar Belediyespor'un futbolcu yetiştirme başarısı - Son Dakika Spor


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