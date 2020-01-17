Bağlar Belediyespor'un gençleri futbolda şampiyon - Son Dakika
Son Dakika Spor Bağlar Belediyespor'un gençleri futbolda şampiyon - Son Dakika Spor

Bağlar Belediyespor'un gençleri futbolda şampiyon

6 saat önce

Bağlar Belediyespor'un 16 yaş altı futbol takımı, Diyarbakır şampiyonu olarak Türkiye şampiyonasında mücadele etme hakkı kazandı.

Bağlar Belediyespor'un gençleri futbolda şampiyon, System.String[]

Bağlar Belediyespor'un 16 yaş altı futbol takımı, Diyarbakır şampiyonu olarak Türkiye şampiyonasında mücadele etme hakkı kazandı.


DSİ Spor ile birlikte Diyarbakır'ı Türkiye şampiyonasında temsil edecek olan sarı-mavili kulübün genç takımına kupasını Diyarbakır Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Remzi Dayan verdi. Kupalarını alan genç futbolcular, Diyarbakır'ı en iyi şekilde temsil edeceklerini söyledi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Futbol, Bağlar, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 11:52 Kaynak: İHA
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