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Bağlar Belediyespor'un gençleri futbolda şampiyon
6 saat önce
Bağlar Belediyespor'un 16 yaş altı futbol takımı, Diyarbakır şampiyonu olarak Türkiye şampiyonasında mücadele etme hakkı kazandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 11:52 Kaynak: İHA
Bağlar Belediyespor'un 16 yaş altı futbol takımı, Diyarbakır şampiyonu olarak Türkiye şampiyonasında mücadele etme hakkı kazandı.
DSİ Spor ile birlikte Diyarbakır'ı Türkiye şampiyonasında temsil edecek olan sarı-mavili kulübün genç takımına kupasını Diyarbakır Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Remzi Dayan verdi. Kupalarını alan genç futbolcular, Diyarbakır'ı en iyi şekilde temsil edeceklerini söyledi. - DİYARBAKIR
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