Bağlar Belediyespor'un gençleri futbolda şampiyon

Bağlar Belediyespor'un 16 yaş altı futbol takımı, Diyarbakır şampiyonu olarak Türkiye şampiyonasında mücadele etme hakkı kazandı.



DSİ Spor ile birlikte Diyarbakır'ı Türkiye şampiyonasında temsil edecek olan sarı-mavili kulübün genç takımına kupasını Diyarbakır Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Remzi Dayan verdi. Kupalarını alan genç futbolcular, Diyarbakır'ı en iyi şekilde temsil edeceklerini söyledi. - DİYARBAKIR