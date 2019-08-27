Son Dakika Haberleri: Bağlar Belediyespor'un gurubu belli oldu
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Bağlar Belediyespor'un gurubu belli oldu

37 dakika önce

Diyarbakır'ı Bölgesel Amatör Liginde (BAL) temsil edecek olan Bağlar Belediyespor'un grubu belli oldu.

Bağlar Belediyespor'un gurubu belli oldu, System.String[]

Diyarbakır'ı Bölgesel Amatör Liginde (BAL) temsil edecek olan Bağlar Belediyespor'un grubu belli oldu. Geçen sezon olduğu gibi Bağlar Belediyespor 1. Grupta yer aldı. Diyarbakır bir diğer temsilcisi Bismil 21 Spor'da aynı grupta yer aldı.


Bu arada Bağlar Belediyespor, transferde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İç ve dış transferde birçok oyuncu ile anlaşan sarı-mavili kulüp, Salihli Belediyespor'dan Meyafir Tekin ve Yüksekova Belediyespor'dan Burak Halil'i kadrosuna kattı.


Öte yandan Bağlar Belediyespor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında iki hafta sürecek kamp çalışması için Nevşehir'e giderek burada çalışmalara başladı. Ürgüp bölgesindeki kampın 7 Eylül'de sona ereceği ifade edildi. Şu ana kadar oynadığı tek hazırlık maçında Muş Menderesspor'u 1-0 yenen Bağlar Belediyespor, kamp boyunca da hazırlık maçları yaparak eksiklerini gidermeye çalışacak.


Bağlar Belediyespor'un yer aldığı 1. Grup'taki takımlar şöyle:


"Bağlar Belediyespor, Bismil 21Spor, Dersimspor, 12 Bingölspor, Muş Menderesspor, Ağrı Patnos Gençlikspor, Van Yolspor, Yüksekova Belediyespor, Şırnak Cizre Serhatspor, Bitlis Özgüzelderespor, Siirt İl Özel İdarespor, Mardin Büyükşehir Başakspor, 1955 Batman Belediyespor". - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Yüksekova, Bismil, Bağlar, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 12:38 Kaynak: İHA
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