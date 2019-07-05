Bağlar Belediyespor'un kongresi ertelendi
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Bölgesel Amatör Futbol Ligi'nde mücadele eden Diyarbakır Bağlar Belediyespor'un bugün yapılması gereken Genel Kurulu, üye salt çoğunluğu sağlanamadığı için ertelendi.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 03:23 Kaynak: İHA
Bölgesel Amatör Futbol
Ligi'nde mücadele eden Diyarbakır Bağlar
Belediyespor'un bugün yapılması gereken Genel Kurulu, üye salt çoğunluğu sağlanamadığı için ertelendi.
Bağlar Belediyespor, geçtiğimiz günlerde Olağanüstü Genel Kurula gitme kararı almıştı. Bugün yapılması gereken Olağanüstü Genel Kurul, üye salt çoğunluğu sağlanamadığı için ertelendi. Ertelenen kongre toplantısının, üye katılım çoğunluğu şartı aranmadan 12 Temmuz 2019 Cuma günü saat 15.00'da Bağlar Belediyesi
Spor Salonunda gerçekleşeceği bildirildi. - DİYARBAKIR
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