Bağlar Belediyespor'un Milli Karatecilerine

Diyarbakır Bağlar Belediyespor'un milli kadın karatecileri Sena Kızılasan ve Zeynep Akçakmak, Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanlığı ile Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (TASK) tarafından düzenlenen Amatör Spor Haftası Etkinlikleri kapsamında 'Yılın Enleri' ödülüne layık görüldü. 36 ülkeden bin 800 sporcunun katılımı ile yapılan Uluslararası Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Karate Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Sena Kızılaslan ile bronz madalya kazanan Zeynep Akçakmak ödüle layık görüldü. Kızılaslan ve Akçakmak'ın ödüllerini Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu takdim etti. - DİYARBAKIR