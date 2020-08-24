Bağlar Belediyespor'un milli sporcusu Kızılaslan kamu spotunda yer aldı - Son Dakika

Diyarbakır Yeşil Yıldız Bağımlılıklarla Mücadele Derneği, Dünya, Avrupa ve Türkiye Şampiyonalarında yer alan Diyarbakırlı milli sporcuların katılımı ile Avrupa Birliği Sivil Düşün programı çerçevesinde bağımlılıklarla mücadelede sporun önemine dikkat çekmek üzere çekimini gerçekleştirdiği kamu spotunda Bağlar Belediyesi'nin milli sporcusu Sena Kızılaslan da yer aldı.

Kızılaslan, "Potansiyelinin farkına var. Çünkü sen daha iyisini yapabilirsin. Efor sarfet, koş, terle, mücadele et. Çünkü gerçek başarılar gerçek hayatta kazanılır." sözleriyle gençleri madde bağımlılığına karşı uyardı.

Kızılaslan, toplumun tüm kesimlerini bu mücadelede duyarlı olmaya çağırdı.

Diyarbakır Yeşil Yıldız Derneği Başkanı Yahya Öger, Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı çerçevesinde bağımlılıklarla mücadelede sporun önemini belirtmek üzere kamu spotu çekilerini dile getirdi.

Öger, şunları kaydetti:

"Türkiye milli takımlarını temsil eden Dünya, Avrupa ve Türkiye Şampiyonalarında yer alan değişik branşlardaki milli sporcuların mesajları ve katılımı ile kamu spotunu gerçekleştirdik. Sporcularımızdan aldığımız destek ve anlamlı mesajlar projemize anlam katacaktır. Eylül ayının ortalarında ulusal ve yerel basına yayınlanacak olan kamu spotlarının asıl amacı gençleri spora yönlendirmek. Sportif aktivitelerinin yaygınlaşması, çocukları ve gençleri bağımlılıktan uzak tutmak olacaktır."