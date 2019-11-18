Bağlar Belediyespor'un Sena Kızılaslan gururu

Bağlar Belediyespor'un milli sporcusu Sena Kızılaslan'ın, Diyarbakır'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türkiye Karate Şampiyonası'nda Türkiye Şampiyonluğu kazanması kentte sevinçle karşılandı.



Diyarbakır'ın ilk kez ulusal seviyede bir şampiyonaya ev sahipliği yaptığı Türkiye Ümit Genç ve 21 Yaş Altı Şampiyonası'nda Diyarbakır adına iki şampiyon çıktı. Sena Kızılaslan ve Amine Akçakmak Türkiye şampiyonu olarak kente iki altın madalya kazandırdı. Ümit kadınlar 54 kiloda şampiyon olan Sena Kızılaslan'ın başarısı, kulübü Bağlar Belediyespor'da büyük sevinçle karşılandı.



"Sporda başarılı bir dönem geçiyoruz"



Bağlar Belediyespor Kulübü Başkanı Haşim Merdoğlu, elde edilen tarihi başarıdan dolayı milli sporcu Sena Kızılaslan ve antrenörü Mehmet Yazar'ı tebrik etti. Sporda başarılı bir dönem yaşadıklarını belirten Merdoğlu, "Karatede büyük başarılara imza atıyoruz. Son olarak Sena Kızılaslan, Türkiye şampiyonu olarak kulübümüz ve kentimiz adına gurur verici bir başarıya imza attı. Futbol takımımız da mütevazi imkanlarla yarıştığı ligde başarılı bir sezon geçirerek şu anda 1 puanla liderin gerisinde yer alıyor. Amacımız her kulvarda Diyarbakır'ı en iyi şekilde temsil etmektir" dedi. - DİYARBAKIR