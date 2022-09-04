Diyarbakırlı sporcu Akçakmak, karate dalında dünya şampiyonasına katılacak - Son Dakika
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Diyarbakırlı sporcu Akçakmak, karate dalında dünya şampiyonasına katılacak

04.09.2022 11:18
Diyarbakırlı sporcu Akçakmak, karate dalında dünya şampiyonasına katılacak

Bağlar Belediyespor'un sporcularından Amine Akçakmak, karatade milli takıma seçilerek dünya şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Bağlar Belediyespor'un sporcularından Amine Akçakmak, karatade milli takıma seçilerek dünya şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Balıkesir'de yapılan Türkiye Ümit Genç ve U21 Karate Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası Milli Takım Seçme müsabakalarında Akçakmak da mindere çıktı.

Milli takım formasıyla mücadele etmeye hakkı kazanan Akçakmak, ay-yıldızlı arma ile dünya şampiyonasında boy gösterecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akçakmak, desteklerinden dolayı Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'na teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Milli Takım, Balıkesir, Bağlar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakırlı sporcu Akçakmak, karate dalında dünya şampiyonasına katılacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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