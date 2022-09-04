Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Balıkesir 'de yapılan Türkiye Ümit Genç ve U21 Karate Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası Milli Takım Seçme müsabakalarında Akçakmak da mindere çıktı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Diyarbakırlı sporcu Akçakmak, karate dalında dünya şampiyonasına katılacak - Son Dakika

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