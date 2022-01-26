Bağlar Belediyespor voleybol alt yapısına yapılan yatırımla güçlendiriliyor - Son Dakika

Bağlar Belediye spor, voleybol alt yapısına yapılan yatırımla da güçlendiriliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede 35 bin metrekarelik alanda inşaatı devam eden çok amaçlı spor kompleksinin yanı sıra her mahallede aralarında voleybolun da bulunduğu farklı ölçeklere sahip spor tesisleri kuruluyor.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun talimatıyla Bağlar Belediyespor'un alt yapısı güçlendiriliyor.

Sarı-mavili kulüpte genç kız voleybol takımı, 2021-2022 Voleybol Sezonu Alt Yapılar Türkiye Birinciliğinin Diyarbakır etabına farklı galibiyetle başladı.

Geçen sezon kurulan ve ilk sezonunda 2. Lig'e yükselerek belediye tarihinde bir ilk oluşturan kadın voleybol takımından sonra voleybol alt yapısı da öne çıkmaya başladı.

2021-2022 Voleybol Sezonu Alt Yapılar Türkiye Birinciliği Genç Kız Kategorisi'nin Diyarbakır etabında mücadele eden Bağlar Belediyespor'un genç kız voleybol takımı ilk müsabakasında Yediiklim Okullarını 3-0 mağlup ederek şampiyonaya iyi bir başlangıç yaptı.

Bağlar Belediyesi Spor Salonu'nda antrenörler Serpil Karakaş ve Mevlüt Aslan nezaretinde yapılan çalışmalarda ilk kez voleybolla tanışan genç kızlar, hem spor eğitimi alıyor hem de motivasyonlarını yükseltiyor.

Bağlar'da spor alt yapısı ve özellikle de kız çocuklarının spora kazandırılmasına yönelik çalışmalardan memnun kalan aileler, bu imkanı sağlayan Belediye Başkanı Beyoğlu'na teşekkür etti.