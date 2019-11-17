Son Dakika Haberleri: Bağlar Belediyespor zirveye koşuyor
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Bağlar Belediyespor zirveye koşuyor

7 saat önce

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 1. Grup 'ta şampiyonluk mücadelesi veren Bağlar Belediyespor, 9. hafta maçında Bitlis Özgüzelderespor'u 1-0 yenerek puanını 19'a çıkardı ve liderle puan farkını 1'e indirdi.

Bağlar Belediyespor zirveye koşuyor, System.String[]

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 1. Grup 'ta şampiyonluk mücadelesi veren Bağlar Belediye spor, 9. hafta maçında Bitlis Özgüzelderespor'u 1-0 yenerek puanını 19'a çıkardı ve liderle puan farkını 1'e indirdi.


Seyrantepe spor tesislerinde oynanan Bağlar Belediyespor-Bitlis Özgüzelderespor karşılaşmasını Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu da izledi. Çekişmeli geçen mücadeleyi Mehmet Şirin Kan'ın attığı golle 1-0 kazanan Bağlar Belediyespor, 9. maçında 6. galibiyetini alarak zirveye bir adım daha yaklaştı. - DİYARBAKIR

Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 03:48 Kaynak: İHA
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