Bağlar Belediyespor zorlu deplasmandan galip döndü

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 1. Grup'ta mücadele eden Bağlar Belediyespor, deplasmanda karşılaştığı 12 Bingölspor'u 2-1 yenerek önemli bir galibiyete imza attı.



3. hafta maçında Bingöl Şehir Stadı'nda zorlu bir mücadeleye çıkan Bağlar Belediyespor iyi futbolunun karşılığını 3 puanla alarak puanını 7'ye yükseltti. Maç boyunca üstün oynayan sarı-mavili takım 36. dakikada Abdullah Öztürk ve 42. dakikada Serkan Gül'ün attığı gollerle ilk 45 dakikayı 2-0 önde tamamladı. Ev sahibi 12 Bingölspor tek golünü 49. dakikada Bağlar Belediyesporlu Meyafir'in kendi kalesine attığı golle buldu.



İyi futbolla 3 puana uzanan Bağlar Belediyespor, Diyarbakır'a mutlu döndü. - DİYARBAKIR