Bağlar Belediyesporlu genç karateci altın madalya kazandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Bağlar Belediyesporlu genç karateci altın madalya kazandı - Son Dakika Spor

Bağlar Belediyesporlu genç karateci altın madalya kazandı

6 saat önce

Bağlar Belediyespor sporcusu Busenur Yazar, Gaziantep'te yapılan Anadolu yıldızlar ligi çeyrek final müsabakalarında tüm rakiplerini yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Bağlar Belediyesporlu genç karateci altın madalya kazandı, System.String[]

Bağlar Belediyespor sporcusu Busenur Yazar, Gaziantep'te yapılan Anadolu yıldızlar ligi çeyrek final müsabakalarında tüm rakiplerini yenerek altın madalyanın sahibi oldu.


Genç karatecinin elde ettiği başarı Diyarbakır ve Bağlar Belediyesi adına sevinçle karşılandı. Bağlar Belediyespor'un milli antrenörü Mehmet Yazar, bundan sonraki hedeflerinin Türkiye şampiyonluğu finallerinde de başarılı olmak olduğunu belirterek, kazanılan başarıyı spora ve sporcuya her türlü desteği sağlayan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'na hediye ettiklerini söyledi. - DİYARBAKIR

Gaziantep, Bağlar, Genç, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 01:02 Kaynak: İHA
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