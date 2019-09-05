Bağlar'da 2019-2020 eğitim öğretim yılı toplantısı

Bağlar Kaymakamlığınca 2019-2020 eğitim öğretim yılı toplantısı düzenlendi.

Bağlar Halk Eğitim Merkezinde, 9 Eylül Pazartesi günü başlayacak yeni eğitim öğretim yılında eğitim, sağlık, hizmet ve güvenlik konularında alınacak tedbirlere ilişkin toplntı ypıldı.

Kaymakam Nihat Karabiber, yaptığı açıklamada, eğitimin sağlıklı koşullarda yapılabilmesi için güvenlikten sağlığa her alanda gerekli özeni göstereceklerini belirtti.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu da belediye olarak eğitim konusunda çok hassas bir tutumlarının olduğunu ifade ederek, "Göreve gelir gelmez eğitim kurumlarının bakımlarını yapmaya başladık. Bunu sürekli hale getireceğiz." dedi.

Kaymakam Karabiber başkanlığında gerçekleşen toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Erdoğan ve idareciler katıldı.