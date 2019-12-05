Bağlar'da aile destek merkezi açılışı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 8. Aile Destek Merkezi hizmete girdi.

Diyarbakır Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde, Bağlar Kaymakamlığı'na bağlı olarak faaliyete giren 8. Aile Destek Merkezi'nin açılışı Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'nun eşi Ayşe Güzeloğlu tarafından yapıldı.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun eşi Dürdane Beyoğlu, kadınların sosyal hayatta, eğitim ve istihdam alanında etkin şekilde yer alması için faaliyet yürüten aile destek merkezlerinin önemine değindi.

Açılışa, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal'ın eşi Nesrin Bal ile kadınlar katıldı.