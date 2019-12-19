Bağlar'da asfalt çalışması - Son Dakika
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Bağlar'da asfalt çalışması

6 saat önce

Bağlar Belediyesi, 8. Ana Jet Üs Komutanlığı bölgesinde asfaltlama çalışması gerçekleştirdi.

Bağlar'da asfalt çalışması, System.String[]

Bağlar Belediyesi, 8. Ana Jet Üs Komutanlığı bölgesinde asfaltlama çalışması gerçekleştirdi.

Asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, bazalt taşından ürettikleri sıcak ve kaliteli asfaltla mahalle ve sokakların yanı sıra kamusal ve güvenlik alanlarına da hizmet verdiklerini belirtti.

8. Ana Jet Üs Komutanlığı bölgesinde başarılı bir asfaltlama çalışması gerçekleştirdiklerini kaydeden Beyoğlu, zaman içerisinde tüm Diyarbakır'ın ihtiyacını karşılayacak kadar asfalt üreteceklerini, asfaltsız yer bırakmamayı amaçladıklarını bildirdi.

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Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 04:14 Kaynak: AA
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