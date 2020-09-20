Bağlar'da asfalt ve parke taşı çalışmaları - Son Dakika

Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesince asfalt ve parke taşı çalışmaları devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Çevik Kuvvet Müdürlüğü ek hizmet binasının bulunduğu alanı asfaltladı, daha önce asfaltlanan Bağcılar mahallesindeki cadde ve sokaklar da ise parke taşı döşendi.

AK Parti Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, salgına rağmen çalışmaların aksatılmadan devam ettiğini belirtti.

Çalışmaların tüm mahalleleri kapsayacağını dile getiren Beyoğlu, şunları kaydetti:

"Asfalt ve parke taşı çalışmalarını tüm mahallelerimize yayacağız. Milletimiz hizmetin en güzelini hak ediyor. Halka hizmeti buluşturmak için gecesini gündüzün katan tüm ekiplere teşekkür ediyorum."