Bağlar'da asfaltlama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Bağlar'da asfaltlama çalışmaları sürüyor

Bağlar Belediyesi Bağcılar Mahallesinde asfaltlama yapıyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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