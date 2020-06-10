Bağlar'da asfaltlama çalışması sürüyor - Son Dakika

Bağlar Belediyesi, ilçenin işlek caddelerinden olan Fatih Caddesini asfaltladı.



Asfaltlama çalışmalarını takip eden Başkan Hüseyin Beyoğlu vatandaşa kaliteli hizmet sunmak için çaba gösterdiklerini belirterek, şöyle dedi:

"Milletimize söz verdiğimiz gibi kentimizi dünyanın en kaliteli ve uzun ömürlü asfaltını seriyoruz. Kendi asfaltımızla hem ilçemize hizmet ediyoruz,hem de talep gelmesi halinde başka belediyelere ve kurumlara asfalt verebiliyoruz. Bir yıl içinde bu anlamda kendisine yeten bir belediye haline gelmemizi önemsiyoruz. Fatih Caddesini Allah'a hamd olsun asfalt hizmeti ile tanıştırdık. Milletimize söz verdiğimiz gibi kentimizi dünyanın en kaliteli ve uzun ömürlü asfaltı ile baştan başa ihya edeceğiz."