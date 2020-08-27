Bağlar'da asfaltlama çalışması sürüyor - Son Dakika

Bağlar Belediyesi asfaltlama çalışmasını devam ettiriyor.

Bağcılar Mahallesinde bulunan Mehmetçik Anadolu Lisesi çevresinde yol yapım çalışmasını tamamlayan belediye ekipleri, bazalt taşından ürettiği asfaltı serdi.

Asfaltlama çalışmasını yerinde izleyen Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, yarınların umudu ve teminatı olan çocukların daha iyi çaşrtlarda okula ulaşmasını sağlamak için ilçedeki okul yollarını asfaltladıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Pandemi nedeniyle şu an okullarımız kapalı ama biz yine de okullar açılacakmış, örgün eğitim olacakmış gibi kendi imkanlarımızı kullanarak gerekli çalışmaları yapmaya devam ediyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana eğitim kurumlarının steril koşullara kavuşması için elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz."

Belediyenin asfaltlama çalışmasından memnuniyet duyduklarını aktaran mahalle sakinleri de Beyoğlu'na teşekkür etti.