Bağlar'da cami çevresine tel örgü ve çevre düzenlemesi yapıldı - Son Dakika

Bağlar Belediyesi, ilçeye bağlı yerleşim yerlerinde bulunan camilere ve taziye evlerine yönelik olarak başlattığı tel örgü ve çevre düzenlemesi çalışmalarına devam ediyor.

Bağlar Belediyesi tarafından başlatılan çalışma kapsamında bugüne kadar 10 caminin çevre ve güvenlik düzenlemesi yapıldı.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, vatandaşların taleplerini yerine getirmek için çalıştıklarını, vatandaşlara hizmet etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

İbadet yerlerine ve taziye evlerine özel önem verdiklerini belirten Beyoğlu, şunları kaydetti:

"Milletimizin ibadetlerini yerine getirdiği ve acılarını paylaşarak toplumsal dayanışma gösterdiği alanlardır. Biz bu konularda oldukça hassas bir tutum ortaya koyuyoruz. Göreve başladıktan sonra bir çok camimizin ve taziye evimizin bakım ve temizliğini yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Bir süreden beri de buraların güvenli hale gelmesi için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Vatandaşlarımızın taleplerini yerine getirmek ve kendilerine hizmet etmek bize mutluluk veriyor. Bu yöndeki hizmetlerimiz devam edecektir."