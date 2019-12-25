Bağlar'da engelli vatandaşlar için rampa çalışması - Son Dakika
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Bağlar'da engelli vatandaşlar için rampa çalışması

6 saat önce

Bağlar Belediyesi, engelli vatandaşların yaşam koşullarını kolaylaştırmak için çalışmalar gerçekleştiriyor.

Bağlar'da engelli vatandaşlar için rampa çalışması, System.String[]

Bağlar Belediyesi, engelli vatandaşların yaşam koşullarını kolaylaştırmak için çalışmalar gerçekleştiriyor. Bu kapsamda 5 Nisan Mahallesinde beton olan engelli rampası, karo ve parke taşları ile döşendi.


Günlük yaşantılarında bu zorluklarla karşılaşan engelli vatandaşların yüzünü güldürmek amacıyla Bağlar Belediyesi önemli bir hizmeti hayata geçirdi. İlçede bulunan nizami olmayan rampalar yenilenirken, modern rampaların inşa edilmesi için de çalışma gerçekleştiriliyor.


Bu rampalardan biri Bağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 5 Nisan Mahallesinde hizmete hazır hale getirildi. Beton olduğu için engelli vatandaşlar tarafından kullanılamayan ve eleştiri konusu olan engelli rampası yeniden dizayn edildi. Beton parçalar sökülerek, karo ve parke taşları ile yenilenen rampanın mimari eksikleri de giderilerek genişletildi.


Modern görünüm kazanan engelli rampası engelli vatandaşların yüzünü güldürürken, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, benzer özellikteki engelli rampalarını kentin başka noktalarında da inşa ederek engelli vatandaşların yaşamını kolaylaştıracaklarını söyledi. İlçe genelinde bozulan yolların bakım ve onarımını da parke taşlarını yeniden monte ederek gerçekleştirdiklerini belirten Beyoğlu, "Bu bizim engelli kardeşlerimize karşı hissettiğimiz sorumluluğun gereğidir. Onların yaşam koşullarını iyileştirmeye ve hak ettikleri noktaya ulaştırmak için gerek engelli rampaları olsun, gerekse başka proje ve çalışmalar olsun yerine getirmeye devam edeceğiz. Yaya geçitlerini ve sokak aralarını parke taşları ile yeniliyoruz. Bu hem vatandaşlarımız hem de engelli kardeşlerimiz için hizmettir. Biz milletimiz için varız, milletimiz hizmetin en iyisine layıktır" dedi. - DİYARBAKIR

Bağlar Belediyesi, Bağlar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 02:27 Kaynak: İHA
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