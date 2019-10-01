Bağlar'da güzellik merkezlerine denetim

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesindeki güzellik merkezlerinde denetim yapıldı.

Bağlar Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü kadın memurlarından oluşan ekipler, ilçede faaliyet yürüten kadın güzellik merkezlerine denetim yaptı.

Denetimde işlemeciler hijyen konusunda uyarılırken, ruhsatı olmayanlar, ek süre verilerek ruhsat almaları için belediyeye davet edildi.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, kadınların yaşamını ilgilendiren alanlardaki denetim ve işlemleri kadın personel tarafından gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ekipleri başarılarından dolayı tebrik eden Beyoğlu, "Denetim konusuna çok önem veriyoruz. Ekiplerimiz belediyemizin yetki ve sorumluluk alanlarına giren konularda denetimlerini sıkı şekilde devam ettirecek. Vatandaşlarımıza yapacakları iş ve işlemlerde her türlü kolaylığı sağlıyoruz. Eksiği olan vatandaşlarımızı belediyemizin ilgili birimleriyle irtibat sağlamaya davet ediyoruz." dedi.