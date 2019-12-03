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Bağlar'da halı atölyesi törenle açıldı

7 saat önce

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün desteğiyle kurulan halı atölyesi törenle açıldı.

Bağlar'da halı atölyesi törenle açıldı, System.String[]

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün desteğiyle kurulan halı atölyesi törenle açıldı.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu eşi Dürdane Beyoğlu ile Fatih Mahallesinde hizmete giren halı atölyesinin açılışını gerçekleştirdi.

Beyoğlu, emekleriyle istihdama ve üretime katkıda bulunan kadınlara her türlü desteği vereceklerini belirterek, "Nerede insan varsa biz orada olacağız. Vatandaşlarımızla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyoruz." dedi.

Atölyede incelemelerde bulunan Beyoğlu, burada el emeği göz nuru ürünler üretip aile bütçesine katkıda bulunmayı amaçlayan kadınlara desteklerini iletti.

Kadınlarla görüşen Beyoğlu, kadınların üretime ve istihdama katkıda bulunmayı amaçlayan her türlü girişimcilik faaliyetini değerli bulduklarını aktardı.

Beyoğlu, daha sonra esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla görüştü.

Diyarbakır, Beyoğlu, Bağlar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 03:22 Kaynak: AA
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