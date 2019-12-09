Son Dakika Haberleri: Bağlar'da "Hoşgeldin Bebek Projesi"
Son Dakika Güncel Bağlar'da 'Hoşgeldin Bebek Projesi' - Son Dakika

Bağlar'da "Hoşgeldin Bebek Projesi"

6 saat önce

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun eşi Dürdane Beyoğlu, "Hoşgeldin Bebek Projesi" kapsamında Diyarbakır Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesinde doğum yapan annelere bebek çantası hediye etti.

Bağlar'da

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun eşi Dürdane Beyoğlu, "Hoşgeldin Bebek Projesi" kapsamında Diyarbakır Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesinde doğum yapan annelere bebek çantası hediye etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında hastanede doğum yapan kadınları ziyaret eden Beyoğlu, sağlık ve mutluluk diledi, bebek çantası hediye etti.

Beyoğlu, "Hayata yeni gözlerini açan yarınlarımızın umudu bebeklerimizin kıymetli annelerini tebrik etmek ve yanlarında olduğumuzu hissettirmek amacıyla bu projeyi hayata geçirdik. Rabb'im tüm yavrularımıza sağlıklı ve hayırlı bir gelecek nasip etsin." dedi.

Bebek çantası hediye edilen anneler de Beyoğlu'na teşekkür etti

Beyoğlu, Bağlar, Bebek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 03:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Doktorun estetikte kullandığı yöntemle 12 düşükten sonra gebe kaldı
Şeyma Subaşı'nın Bebek'teki kafesi kapandı mı? Görevden alınan HDP'li belediye başkanları tutuklandı Son dakika: Bursa Valiliği'nden kayıp dağcılarla ilgili açıklama: Cesede rastlanmadı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2019 22:05:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bağlar'da "Hoşgeldin Bebek Projesi"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]