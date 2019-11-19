Bağlar'da kadın ve çocuk merkezleri denetlendi

Bağlar Belediyesi'nin kadın meclis üyeleri, belediye bünyesinde faaliyet gösteren kadın ve çocuk merkezlerini denetledi.

Belediye meclis üyeleri Güzel Kızoğlu ve Bahar Can belediye bünyesinde faaliyet yürüten 5 kadın ve çocuk merkezi yetkilileriyle görüşerek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kızoğlu, merkezlerin durumu ve buralardaki hizmet seviyesinin yükseltilmesi için rapor hazırlayacaklarını söyledi.

Hizmet kalitesinin yükseltilmesini amaçladıklarını belirten Kızoğlu, şunları kaydetti:

"Kadın ve çocuk merkezlerimizin yöneticileri ve kursiyerlerle görüştük. Yapılan eğitimler ve çalışmalar hakkında bilgi aldık. Yapılan ve yapılması gereken çalışmaları istişare ettik. İlerleyen süreçlerde belediye olarak nasıl hizmetler verilebileceği konusunda tespitlerde bulunduk. Vatandaşların taleplerini dinledik. Ortaya çok güzel ve ilgi çekici bilgiler çıktı. Amacımız kadın ve çocuk merkezlerimizdeki kaliteyi ve hizmetlerin seviyesini yükseltmektir."