Bağlar'da kadınlara savunma sporu eğitimi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kadınlara savunma sporu eğitimi veriliyor.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun eşi Dürdane Beyoğlu'nun girişimiyle kadına yönelik şiddetin azalmasına katkıda bulunmak amacıyla Bağlar Belediye Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonunda bireysel savunma teknikleri eğitim programı düzenlendi.

Dürdane Beyoğlu yaptığı konuşmada, sadece kadınlara değil tüm canlılara şiddet uygulanmasına karşı olduklarını belirterek, savunma sporları eğitimiyle de cahiliye dönemi ürünü olan kadına yönelik şiddetin bir nebze de olsa önüne geçilebileceğini söyledi.