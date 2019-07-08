Son Dakika Haberleri: Bağlar'da kaldırım yenileme çalışması
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Bağlar'da kaldırım yenileme çalışması

1 saat önce

Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü, Bağlar ilçesinde yaklaşık 60 milyon lira tutarında kaldırım yenileme çalışması başlattı.

Bağlar'da kaldırım yenileme çalışması, System.String[]
Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü, Bağlar ilçesinde yaklaşık 60 milyon lira tutarında kaldırım yenileme çalışması başlattı.
Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Sento Caddesinde başlatılan çalışmaları inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.
Valilik, kaymakamlık ve belediyenin girişimleri sonucunda Karayolları Genel Müdürlüğü'nün caddede kaldırımın yenilemesi için karar aldığını işaret eden Beyoğlu, şunları kaydetti:
"Şu anda burada yapılan bu kaldırım çalışmaları yaklaşık 60 milyon liralık bir hizmettir. Bu hizmet belediyemizin kasasından bir lira çıkmadan gerçekleşiyor. Biz gönül belediyeciliğiyle başladık, sosyal belediyecilikle devam ettik. Bağlarımıza güzel hizmetleri yapacağız. Gece ve gündüz demeden çalışacağız. Bağlar'da oturan insanların hizmetkarıyız."
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 12:08 Kaynak: AA
Karayolları Genel Müdürlüğü, Hüseyin Beyoğlu, Beyoğlu, Bağlar, Güncel
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