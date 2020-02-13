Bağlar'da karla mücadele çalışmaları yoğunlaştırıldı - Son Dakika
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Bağlar'da karla mücadele çalışmaları yoğunlaştırıldı

6 saat önce

Bağlar Belediyesi kar temizleme çalışması başlattı.

Bağlar'da karla mücadele çalışmaları yoğunlaştırıldı, System.String[]

Bağlar Belediyesi kar temizleme çalışması başlattı.


Akşamdan bu yana etkili karın vatandaşın yaşamını zorlaştırmaması için Bağlar Belediyesi ekipleri adeta seferber oldu.

Sabah erkenden kar temizleme çalışmalarını sürdüren belediye ekiplerinin çalışmalarını takip eden Başkan Hüseyin Beyoğlu, halkın mağdur olmaması için çaba gösterdiklerini belirterek, "Kentimizde etkili olan yoğun kar yağışının olumsuz etkilerinin vatandaşlarımıza yansımaması için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Cadde ve sokaklarda kar küreme çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Gerekli tüm tedbirleri almış durumdayız."dedi.

Bağlar Belediyesi, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 01:12 Kaynak: AA
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