Bağlar'da karla mücadele çalışması - Son Dakika
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Bağlar'da karla mücadele çalışması

6 saat önce

Bağlar Belediyesi, kardan dolayı buzlanan yollarda tuzlama çalışması yaptı.

Bağlar'da karla mücadele çalışması, System.String[]

Bağlar Belediyesi, kardan dolayı buzlanan yollarda tuzlama çalışması yaptı.

Bağlar Belediyesi, önceki gün etkili olan kar yağışının ardından yolların ulaşıma kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, cadde ve sokaklarda yaşanan don ve buzlanmaya karşı tuzlama yapıldığını söyledi.

İlçeye bağlı tüm yerleşim yerlerine 120 tondan fazla tuz serpildiğini ifade eden Beyoğlu, "Don ve buzlanma olaylarına karşı önlem almaya devam ederek, sürücülerin ve vatandaşların sıkıntı yaşamasının önüne geçmeye çalışıyoruz. Kırsal mahallelerde de muhtarlarla kurulan iletişim sayesinde hizmetimizi sürdürüyoruz." diye konuştu.

Bağlar Belediyesi, Hüseyin Beyoğlu, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 02:20 Kaynak: AA
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