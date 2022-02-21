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Bağlar'da KDV indirimi denetimi yapıldı - Son Dakika

Bağlar'da KDV indirimi denetimi yapıldı

21.02.2022 14:55
Bağlar'da KDV indirimi denetimi yapıldı

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde, gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesi kararının ardından denetim gerçekleştirildi.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde, gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesi kararının ardından denetim gerçekleştirildi.

Bağlar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Ticaret Müdürlüğü ekipleri, gıda tedarikçileri ve marketlerde ürün denetimi yaptı.

Düzenlemeye ilişkin fiyatları kontrol eden ekipler, KDV indiriminin ürün fiyatlarına yansıyıp yansımadığını kontrol etti, etiket ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, denetimlerin devam edeceğini söyledi.

Şu ana kadar ciddi bir olumsuzlukla karşılaşmadıklarını dile getiren Beyoğlu, şunları kaydetti:

"KDV indirimi kararından sonra gıda ürünlerine yönelik fiyat kontrollerini yoğunlaştırdık. KDV indiriminin fiyatlara yansıması için tüm esnafımızı ve marketlerimizi duyarlı davranmaya davet ediyoruz. Fırsatçılığa asla müsaade etmeyeceğiz. Bu yöndeki denetimlerimiz ilçe genelinde devam edecek. Vatandaşlarımızı fiyat fırsatçılığına karşı korumak kamusal sorumluluk gereği görevimiz."

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Bağlar Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Diyarbakır, Bağlar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bağlar'da KDV indirimi denetimi yapıldı - Son Dakika


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