Bağlar'da kentsel dönüşüm çalışması için metruk 127 yapı yıkıldı - Son Dakika

Bağlar Belediyesi tarafından hazırlanan kentsel dönüşüm projesi kapsamında metruk 127 yapının yıkımı gerçekleştirildi.

Diyarbakır nüfusunun önemli bir bölümünün yaşadığı bölgelerde modern ve gelişmiş, yatay mimariye uygun bir şehir yapısını ortaya çıkarmayı hedefleyen projenin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nezninde kabul edilerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulduğu bildirildi.

275 bin nüfusluk alanı kapsayan ve çarpık kentleşme ile gündeme gelerek yıllardır şikayet konusu olan eski Bağlar bölgesini modernize etmeyi amaçlayan proje ilk olarak Kaynartepe Mahallesi'nde daha sonra aşamalı olarak diğer mahallelerde uygulanacak.

Zamanla sahipleri tarafından terk edilerek madde bağımlılığı başta olmak üzere zararlı alışkanlıkların meskeni haline gelen metruk yapıların yıkımı gerçekleştirilerek kentsel dönüşüm için ön hazırlık yapıldı.

Tespit edilen 318 harabe ve kullanılamaz durumdaki yapıların 127'si belediye tarafından yıktırılarak temizlendi.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, vatandaşın huzurunu sağlamak ve kentsel dönüşüme hazırlık yapmak için verdikleri mücadelede başarılı bir şekilde yol aldıklarını söyledi.

Kentsel dönüşüm projesinin hazırlığında son aşamaya gelindiğini anlatan Beyoğlu, şunları kaydetti:

"Geldiğimiz günden beri uğraşıyoruz. Sadece Bağlar'ın değil, Diyarbakır'ın modern kentleşmede kaderini değiştiren bir proje olarak değerlendiriyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın altını çizerek vurguladığı yatay mimariye uygun olarak yeniden inşa edilmesi planlanıyor. Cumhurbaşkanımızın tensipleri ve devletimizin ilgili tüm kurumlarının desteğiyle Bağlar'ın yarım asırlık kanayan yarasına neşter vurmaya başlayacağız inşallah. İlk etap Kaynartepe'de başlanacak. Daha sonra benzer durumdaki diğer mahallelerde de zamanla uygulanacak. Bu proje uzun vadeli bir proje ancak ilk adımı inşallah bu dönemde uygulanacak."