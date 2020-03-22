Bağlar'da koronavirüse karşı park ve caddeler dezenfekte edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bağlar'da koronavirüse karşı park ve caddeler dezenfekte edildi - Son Dakika

Bağlar'da koronavirüse karşı park ve caddeler dezenfekte edildi

6 saat önce

Bağlar Belediyesi, vatandaşların yoğun kullandığı park ve caddeleri, köpüklü su ve dezenfektanlarla temizlendi.

Bağlar'da koronavirüse karşı park ve caddeler dezenfekte edildi, System.String[]

Bağlar Belediyesi, vatandaşların yoğun kullandığı park ve caddeleri, köpüklü su ve dezenfektanlarla temizlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, belediye ekiplerince sokak, caddeler ve çöp konteynirleri dezenfekte edildi.

Devletin bu konuda seferberlik başlattığına dikkat çeken Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, vatandaşların vereceği destek ile mücadelenin başarıya ulaşacağını belirti.

Buharlı 8 araç ve 20 personel ile başlatılan çalışmalarla cadde ve sokaklarını dezenfekte edeceklerini belirten Başkan Beyoğlu, şunları konuştu:

"Devletimiz, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kararlı bir mücadele yürütüyor.Vatandaşlarımızdan kurallara uymalarını rica ediyoruz. Modern özelliklere sahip 8 aracımız ve 20 uzman personelimizle beraber cadde ve sokakları dezenfekte ediyoruz. Almamız gereken önlemleri alıyoruz ondan sonrası Allah'ın takdiridir. Ülkemiz bu tehlikeyi en erken fark eden ve tedbir alan ülkelerden biri oldu. Vatandaşlarımız alınan tedbirlere ve kurallara mutlaka uymalıdır.Tehlike geçene kadar evlerimizden çıkmayalım "

Bağlar Belediyesi, Bağlar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 03:30 Kaynak: AA

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