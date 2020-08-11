Bağlar'da Kovid-19 denetimi - Son Dakika

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, koronavirüse (Kovid-19) yönelik denetimlere katıldı.

Esnafa ve vatandaşlara uyarılarda bulunan Beyoğlu, maske, temizlik ve sosyal mesafe gibi can alıcı önlemlere uyan vatandaşlara teşekkür etti.

Maske kullanan çocukları ve kadınların duyarlı davranışını maske kullanmayan vatandaşlara örnek gösteren Beyoğlu, şöyle dedi:

"Sorun küresel, mücadelemiz ulusal diyerek bugüne kadar Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başarıyla sürdürdüğümüz mücadeleyi nihayete erdirmek elbette rabbimizin takdiri ve inayetine bağlı ama vatandaş olarak sorumluluğumuz çok daha fazla. Maske, sosyal mesafe ve temizlik gibi üç temel alışkanlığı hayatımızın değişmezleri haline getirelim. Koronavirüs tehlikeli olabilir ama alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir."