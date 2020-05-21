Bağlar'da kuaförler ve güzellik merkezlerini denetlendi - Son Dakika

Bağlar'da kuaförler ve güzellik merkezlerini denetlendi

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi Ruhsat ve Zabıta Müdürlüğü bünyesinde kadın personelden oluşturulan denetleme ekibi, ilçe genelindeki kadın kuaförleri, güzellik merkezleri ve marketleri denetledi.

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi Ruhsat ve Zabıta Müdürlüğü bünyesinde kadın personelden oluşturulan denetleme ekibi, ilçe genelindeki kadın kuaförleri, güzellik merkezleri ve marketleri denetledi.

Denetimlerde, iş yeri açma ruhsatı, çalışanların genel temizlik hijyen kuralları incelendi. Zabıta ekipleri ve ruhsat birimi personelleri ile gerçekleştirilen denetimlerde bir yandan fiyat denetimi yapılırken diğer yandan da çalışanları korona virüse karşı almaları gereken tedbirlerle, hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu. - DİYARBAKIR

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Oyuncu Eda Ece, dizilerdeki öpüşme sahnelerinin nasıl çekildiğini anlattı

Gökhan Özoğuz, 19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'ı tiye aldı

Sevişme sahneleri başlarına iş açtı! Yetişkin film sitelerine düştüler

Fahriye Evcen'in elini karnına koyarak poz vermesi akıllara hamilelik iddiasını getirdi

Yeşilçam'ın Sultan'ı 15 yaşındaki haliyle hayran bıraktı

Yeşillikler içinde poz veren Fahriye Evcen'in güzelliğine beğeni yağdı

Karantinada spor yapan Onur Tuna, kaslı vücudunu sergiledi

Begüm Öner, eşiyle öpüştüğü videoyu paylaştığı için kendisini eleştiren kadın takipçisini ifşa etti

46'lık modelin karantina çılgınlığı! İç çamaşırlı halde saç boyattı

Şarkıcı Merve Özbey "Çocuk yapın da görelim" diyen takipçisine sert çıktı: Size böyle konuşma hakkını kim veriyor?

Yeni yaşını kutlayan Sinan Akçıl'ın büst şeklindeki pastasına sosyal medyada eleştiri yağdı

Hadise, Gigi Hadid'in makyajsız görüntüsüne yapılan yorumlara hem İngilizce hem Türkçe tepki gösterdi

6 aylık hamile olan Gigi Hadid, estetik iddialarına son noktayı koydu

Ayşenur Arslan, 19 Mayıs'ta TRT'nin yaptığı hatayı eleştirirken kendisi de yanlış söyledi

Survivor'da Ünlüler ve Gönüllüler takımının kampları birleşti! Yunus Emre, odunlarla kendi sınırını çizdi