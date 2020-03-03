Bağlar'da nüfus ve evlenme oranları arttı - Son Dakika

Bağlar ilçesinin nüfusu 396 bin 102'ye yükseldi.

2018'de 388 bin 387 olan ilçe nüfusu, 2019'da 8 bin artarak 396 bin 102 kişiye ulaştı. 2019 yılında bin 300 çift nikah işlemlerini tamamlayarak hayatını birleştirdi. 2020 yılının ilk iki ayı olan ocak ve şubat aylarında ise 235 çiftin nikahı kıyıldı.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, nüfusun artmasıyla birlikte hizmet beklentisi ve vatandaşların taleplerinin de arttığını belirtti.

"Göreve geldiğimiz günden beri hemşehrilerimizle iç içeyiz ve aramızda çok güçlü bir gönül bağı oluştu." ifadelerini kullanan Beyoğlu, şunları kaydetti:

"Bundan aldığımız güç ve yüksek motivasyonla bundan sonra da devletimizin ve hükümetimizin sağladığı imkanlar ile milletimize daha fazla hizmet edeceğiz. Bağlar'da çok fazla sorun var, işimiz elbette kolay değil. Ancak biz çözüm üretmede ve Bağlar'ı hak ettiği değişime kavuşturma konusunda kararlıyız."