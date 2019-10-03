Son Dakika Haberleri: Bağlar'da parklardaki tel örgülerden kaldırılıyor
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Bağlar'da parklardaki tel örgülerden kaldırılıyor

2 saat önce

Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesi, dinlenme parklarının etrafında ve içerisinde izinsiz şekilde monte edilen tel örgüleri kaldırıyor.

Bağlar'da parklardaki tel örgülerden kaldırılıyor, System.String[]

Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesi, dinlenme parklarının etrafında ve içerisinde izinsiz şekilde monte edilen tel örgüleri kaldırıyor.

Bağlar Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğüne bağlı kaçak ekipleri, parkların estetiğini bozarak görüntü kirliliği oluşturan tel örgüleri kaldırma çalışmasına başladı.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, izinsiz ve kanunsuz şekilde bu işlemi yapan vatandaşları ikna ederek, vatandaşların dinlenme alanlarının estetiğini koruduklarını söyledi.

Beyoğlu, "Bakımsız olan parklarımızı yeniden modernize ederek vatandaşlarımıza layık dinlenme alanları haline getiriyoruz. Modern aydınlatma sistemleriyle donattığımız parklarımızı aynı zamanda görüntü kirliliğinden de korumaya özen gösteriyoruz. Tel örgü ya da kaçak yapı inşa edenleri ikna ederek sorunu çözüyoruz. Tüm vatandaşlarımızı bu konularda duyarlı olmaya davet ediyoruz." dedi.

Parkların estetiğini bozarak görüntü kirliliği oluşturan tel örgülerin belediye tarafından kaldırılması vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Bağlar Belediyesi, Diyarbakır, Beyoğlu, Bağlar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 01:36 Kaynak: AA
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