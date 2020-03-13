Bağlar'da semt pazarları dezenfekte edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bağlar'da semt pazarları dezenfekte edildi - Son Dakika

Bağlar'da semt pazarları dezenfekte edildi

6 saat önce

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi, salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla vatandaşların yoğun olarak kullandığı semt pazarlarında dezenfekte çalışmalarını artırdı.

Bağlar'da semt pazarları dezenfekte edildi, System.String[]

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi, salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla vatandaşların yoğun olarak kullandığı semt pazarlarında dezenfekte çalışmalarını artırdı.


Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye'de koronavirüs vakasının bulunduğuna dair açıklama yapmasının ardından Diyarbakır'da da tedbirler artırıldı. Bağlar Belediyesi, bu kapsamda daha önce rutin olarak belli aralıklarla gerçekleştirdiği semt pazarlarındaki temizlik çalışmalarını artırdı. İlçeye bağlı yerleşim yerlerinde faaliyet gösteren semt pazarları, belediyenin temizlik müdürlüğü ekipleri tarafından araçlar eşliğinde temizlendi. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun talimatı ile gerçekleştirilen ilaçlama ve temizlik çalışmalarıyla pazar yerleri olası virüs vakalarına karşı hijyenik hale getirildi. Vatandaşlar da yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdi.


"Temizliğe çok daha dikkat etmeliyiz"


Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu vatandaşların sağlığını korumak amacıyla önlemler almaya devam edeceklerini söyleyerek vatandaşlara da uyarılarda bulundu. Temizlik kurallarına her zamankinden daha fazla uyulması gerektiğini belirten Beyoğlu, "Devletimizin aldığı tedbirler, milletimizin azim ve kararlı duruşu ile bu zorlu süreci atlatacağız inşallah. Bu mücadeleyi verirken vatandaşlarımıza büyük iş düşüyor. Vatandaşlarımızın da hijyen konusunda hassas olmaları gerekiyor. Bu hastalıktan korunmanın en iyi yöntemi temizliktir. Ellerimizi sık aralıklarla sabunla yıkayalım ve ortak kullanım alanlarında tedbirli olalım" dedi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Beyoğlu, Bağlar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 02:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Evde kılınabilir uyarısına rağmen vatandaşlar cuma namazında camileri doldurdu
Araç sahiplerine koronavirüs uyarısı: 15 günde bir antibakteriyel iç temizlik yaptırılması gerekiyor Cuma namazında koronavirüs hutbesi: Bu virüs Allah'tan gelen bir nimet Hazine ve Maliye Bakanlığı koronavirüs fırsatçıları için WhatsApp ihbar hattı kurdu

Son Dakika Haberleri
20:27 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Yozgat'taki ziraat odası başkanlarını kabul etti
20:27 Bodrum'da kaçak yapılarla mücadele devam ediyor
20:27 YÖK'ten korona virüs tedbirleri
20:26 CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ'NDE DEZENFEKTAN ÇALIŞMASI
20:26 Kafede çıkan yangın korkuttu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 20:28:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bağlar'da semt pazarları dezenfekte edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]