Bağlar'da semt pazarları modern temizlik araçlarıyla temizleniyor

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde semt pazarlarının modern araçlarla temizlendiği çalışmalara Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu da katılıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye tarafından semt pazarları,okulların çevresi ve camilerin avlusu, aynı anda hem soğuk su hem de sıcak su ile yıkama ve buharlaştırma özelliği olan gelişmiş son teknoloji sisteme sahip temizlik aracı ile temizleniyor.

Gece semt pazarında yapılan temizlik çalışmasına katılan Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu, belediye çalışanlarıyla geç saatlere kadar çalıştı.

Temizlik giysilerini giyerek sahaya inen Beyoğlu, "Temiz Bağlar imajının oluşması için hepimiz gece gündüz çalışacağız. Önümüzdeki günlerde hizmet anlamında Bağlar'a yeni sürprizlerimiz olacak." ifadelerini kullandı.

Çalışanlara teşekkür eden Beyoğlu, birçok ilde olmayan son teknoloji ürünü temizlik aracı ile Bağlar halkı için temiz bir çevre oluşturmanın sevincini yaşadıklarını belirtti.

Halkın yaşam alanının temiz olmasına özen gösterdiklerini aktaran Beyoğlu, şunları kaydetti:

"Bu aracımızın birçok özelliği mevcut. Hem sıcak hem soğuk su ile yıkıyor, aynı zamanda buhar özelliği var. Deterjan kullanmak suretiyle bu aracımızla semt pazarlarını, cami avlularını ve okulların çevresini temizliyoruz. Teknolojik imkanlar önemli olmakla beraber esas önemli olan insan faktörü. Vatandaşlarımızın temiz ve sağlıklı koşullarda yaşama imkanına kavuşması için tüm ekiplerimizle beraber gece gündüz çalışıyoruz. Bundan da asla yorgunluk duymuyoruz. Çünkü Bağlar'ın hizmete ihtiyacı var. Önümüzdeki günlerde gerek temizlik gerekse çevre düzenlemesi ve kentsel dönüşüm alanında yoğun bir hizmet dönemine gireceğiz. Bağlar'ın sokakları ve caddeleri Allah'ın izniyle pırıl pırıl olacak. Gündüz burada kurulan semt pazarlarında alışveriş yapan vatandaşlarımız bir sonraki günün sabahında buraları tertemiz bulacak. Bağlar'ı rahatlatacak projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz. Dar olan bazı sokak ve caddeleri kapatıp çocuklarımız için oyun alanına çevireceğiz. Önümüzdeki günlerde sürpriz hizmetlerimiz olacak."

Beyoğlu, vatandaşlara misafir oldu

Lefkoşa Caddesi'ndeki temizlik çalışmalarına katılan Beyoğlu, vatandaşların ilgisiyle karşılaştı.

Çalışma sırasında birçok vatandaş, Başkan Beyoğlu ile görüşerek belediye hizmetleriyle ilgili taleplerini iletti.

Beyoğlu da belediye yetkililerine talimat vererek vatandaşların taleplerinin en kısa zamanda karşılanmasını ve sorunlarının çözülmesini istedi.

Sahada temizlik yapan Beyoğlu'nu görünce önce şaşkınlık yaşayan vatandaşlar, çay içmeye davet etti.

Vatandaşlarla çay ocağında ikram edilen çayı içen Beyoğlu, onlarla hizmetler konusunda görüş alışverişinde bulundu.