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Bağlar'da sokaklar kadın personel tarafından temizlendi

6 saat önce

Bağlar Belediyesince başlatılan temizlik kampanyası kapsamında kadın personeller sokaklarda temizlik yaptı.

Bağlar'da sokaklar kadın personel tarafından temizlendi, System.String[]

Bağlar Belediyesince başlatılan temizlik kampanyası kapsamında kadın personeller sokaklarda temizlik yaptı.

"Kadınlarımızla el ele temiz çevre sağlıklı yaşam getirir" sloganıyla sokaklarda başlatılan temizlik kampanyasına Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun eşi Dürdane Beyoğlu da katıldı.

Temiz ilçe imajı oluşturmak istediklerini belirten Beyoğlu, temizlik çalışmasıyla vatandaşlara mesaj vermek istediklerini belirtti.

Kadınların yer aldığı çalışmaların her zaman başarıya ulaştığını ifade eden Beyoğlu, şunları kaydetti:

"Kadınlar azimlidir, çalışkandır ve temizlik konusunda son derece hassastır. Bu kampanyayı bu nedenle kadın arkadaşlarımızla gerçekleştirdik. Bağlar ilçesinde çok ciddi bir temizlik sorunu var. Bu konuda bir hassasiyet oluşturmak istiyoruz. Vatandaşlarımız cadde ve sokakları kendi evleri gibi düşünmeli. İşte o zaman bu sorunu hep beraber aşarız ve Diyarbakır'ın özüne, aslına ve kültürüne layık bir kent haline geliriz."

Hüseyin Beyoğlu, Beyoğlu, Bağlar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 03:46 Kaynak: AA
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