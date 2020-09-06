Bağlar'da yol çalışmaları - Son Dakika

Bağlar Belediyesi, kırsal mahallelerde yeni oluşan yerleşim yerlerine yol yapıyor.
Bağlar Belediyesince, 3 kırsal mahalledeki yeni yerleşim yerlerinin ulaşım sorunları yeni yollar yapılarak çözüme kavuşturuldu.
Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince, Karacadağ bölgesinde yer alan Batı Karakoç, Uzunbahçe ve Alatosun mahallelerinde başlatılan yeni yol yapım çalışmaları tamamlandı.
Yerleşim yerine yeni yollar kazandırılarak vatandaşların ulaşımda rahatlaması sağlandı.
Bu yerleşim yerlerinde beton boru döşeme çalışmaları da yapılarak yağışlı dönemlerde meydana gelen doğal afetlere karşı önlem alındı.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2020 14:01 - Kaynak: AA
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