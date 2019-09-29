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Bağlar'da yol yapım çalışmaları

1 saat önce

Bağlar Belediyesi kırsal mahallelerin yol sorununu çözüyor.

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Bağlar Belediyesi kırsal mahallelerin yol sorununu çözüyor.

Daha önce belde statüsünde olan Karacadağ yakınlarındaki Alatosun mahallesi ve bağlı 14 mezranın yolu, Bağlar Belediyesi ekiplerince yapıldı.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu Alatosu'ndaki çalışmaları yerinde inceleyerek, mahalle sakinleriyle buluştu.

Beyoğlu yaptığı açıklamada, hizmetlerde kırsal mahallelere de önem verdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"İnsanın fikrine ve zikrine değil,insan olmasından kaynaklanan haklarına bakıyoruz. Bu esasla hiç bir ayrım yapmadan her yere hizmet götürmeye çalışıyoruz. Bunda da inşallah başarılı olacağız. İki yıl gibi bir zamanda tüm köylerimize asfalt yol yapmayı planlıyoruz. Önümüzdeki günlerde asfalt şantiyesini kurup ivedilikle köylerimizin yollarını asfaltlayacağız."

Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nun Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan vekili olarak görevlendirilmesinin Bağlar ilçesi için büyük şans olduğunu işaret ederek, "Bağlar'a büyük önem veriyor ve bizlere her konuda destek oluyor." dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 12:24 Kaynak: AA
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