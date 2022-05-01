Bağlar'da zabıta bayram için teyakkuzda - Son Dakika

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Ramazan Bayramı denetim ekipleri, ilçe genelinde denetim seferberliği başlattı.

Bağlar İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bünyesinde gruplar halinde ilçe geneline yayılan ekipler, toptan ve perakende satış yapan gıda ve eğlence sektörlerine yönelik çalışmalar gerçekleştirdi. Fırın, market ve et ürünlerini satan işletmelere yönelik fiyat, son kullanma tarihi ve alış veriş düzeni gibi başlıklar altında kontroller yaparak uyarılarda bulundu. Zabıta ekipleri, bayramda çocuklar tarafından kullanılan ve satışı yasaklanmış olan yanıcı ve yakıcı maddeleri bulunduran iş yerlerine baskın yaparak insan sağlığına zarar vererek gürültü ve görüntü kirliliği oluşturan maddelere el koydu. Tüm uyarılara rağmen yasaklı yanıcı ve yakıcı maddeleri sattığı tespit edilenler hakkında yasal işlem uygulandı. Halk arasında "çata pat" olarak bilinen yanıcı ve yakıcı maddelerle ilgili denetimlerin bayram boyunca da devam edeceği ifade edildi. - DİYARBAKIR