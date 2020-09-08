Bağlar'da zabıta ekipleri vatandaşın huzuru için 24 saat sahada - Son Dakika

Bağlar'da zabıta ekipleri vatandaşın huzuru için 24 saat sahada

AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ekipler, pandemi döneminde 24 saat mesai yaparak ilçe halkının sağlığını ve huzurunu korumak için mesai harcıyor.

Bağlar'da zabıta ekipleri vatandaşın huzuru için 24 saat sahada, System.String[]

AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ekipler, pandemi döneminde 24 saat mesai yaparak ilçe halkının sağlığını ve huzurunu korumak için mesai harcıyor.

Diyarbakır nüfusunun yüzde 25'ini barındıran ve 36 ilden daha büyük olan Bağlar'da yeni tip korona virüs salgınından sonra belediye ekiplerinin iş yoğunluğu ve sorumluluğu daha da arttı. Bu ekiplerin başında zabıta ekipleri geliyor. Bağlar Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, semt pazarları, alışveriş noktaları, yol güzergahları ve mahalle araları olmak üzere ilçe genelinde 24 saat boyunca mesai harcayarak vatandaşın sağlığı ve huzuru için gerekli olan tedbirleri almaya çalışıyor. 33 isimden oluşan zabıta personelinden özel ekipler oluşturan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, dar gelirli, yaşlı, engelli, hasta ve ihtiyaç sahibi vatandaşların ihtiyaçlarını da bu ekipler aracılığı ile karşılıyor.

"Zabıtanın fedakarlığını mücadelesini takdirle karşılıyoruz"

Pandemi döneminde zabıta ekiplerinin iş yükü ve sorumluluğunun arttığını belirten AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, kimi zaman kendi sağlık koşullarını riske atarak vatandaşın hizmetinde olan zabıta personelinin ortaya koyduğu mücadelenin takdire değer olduğunu söyledi. Zabıta personeliyle beraber esnaf ve vatandaş ziyaretlerine çıkarak korona virüs tedbirleri kapsamında uyarılarda bulunan Başkan Beyoğlu, zabıta teşkilatının 194. yılı nedeniyle tüm zabıta emekçilerini tebrik etti. Beyoğlu, "Gecesini gündüzüne katarak milletimizin sağlığı, huzuru ve selameti için çalışan fedakar zabıta personelini tebrik ediyorum" dedi. - DİYARBAKIR

Zabıta Müdürlüğü, Diyarbakır, Bağlar, Zabıta, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 15:24 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Bağlar'da zabıta ekipleri vatandaşın huzuru için 24 saat sahada - Son Dakika

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