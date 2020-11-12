Diyarbakır'ın merkez Bağlar Belediyesi zabıta ekipleri, mezarlıkta denetim yaptı.
İl Hıfzısıha Kurulu'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında aldığı kararların ardından denetimler devam ediyor.
Perşembe günü mezarlıkta oluşabilecek yoğunluğa karşı tedbir alan zabıta ekipleri, emniyet güçleriyle beraber ortak çalışma yaparak vatandaşları hem bilgilendirdi hem de olası risklere ve yasal işlemlere karşı uyardı.
Denetimde, Yeniköy Mezarlığı bölgesinde bulunan vatandaşlar bölgeden uzaklaştırılarak mezarlıkların giriş ve çıkış noktaları kontrol altına alındı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Bağlar'da zabıta ekiplerinden mezarlık denetimi - Son Dakika