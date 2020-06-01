Bağlar ilçesi esnafından Başkan Beyoğlu'na teşekkür pankartı - Son Dakika

Bağlar Belediyesi'nin asfaltlama çalışması yaparak yıllar sonra kullanışlı yola kavuşturduğu keresteciler ve direkçiler bölgesindeki esnaf, yapılan hizmetten dolayı Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'na teşekkür pankartı astı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelede hayata geçirilen normalleşme adımları kapsamında kapılarını vatandaşlara açan bir alışveriş merkezi yönetimi çevrede yapılan yol yapım, bakım ve asfaltlama hizmetleri nedeniyle Başkan Beyoğlu'na plaket takdim etti.

Keresteciler ve Direkçiler Odası Başkanı Abdullatif Aykul da uzun yıllar sonra ilk kez bölgelerinde bu kadar önemli hizmete şahit olduklarına dikkati çekerek Beyoğlu için teşekkür pankartı astıklarını söyledi.

Başkan Beyoğluna plaketi takdim eden Süleyman Kalender ise belediyenin hizmetinden memnun kaldıklarını dile getirdi.

Beyoğlu da gösterilen teveccüh nedeniyle teşekkür etti.