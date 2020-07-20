Bağlar ilçesinde 8 metruk binanın yıkımı gerçekleştirildi - Son Dakika

Bağlar Belediyesinde 8 metruk yapının yıkımını gerçekleştirdi.

Bağlar Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, sahipleri tarafından terkedilen ve zamanla harabeye dönüşerek zararlı alışkanlıkların meskeni haline gelen Fatih Mahallesi'ndeki 8 metruk yapıyı yıktı.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun talimatıyla ilçede şuana kadar 250'ye yakın metruk yapı yıkılırken, son olarak 30 yıllık 8 yapının yıkımı gerçekleştirildi.

Metruk yapılardan temizlenen bölgelerde vatandaşlar için sosyal alanlar oluşturmayı amaçladıklarını aktararak, şöyle konuştu:

"Eski Bağlar olarak bildiğimiz bölgemizde böyle çok yapı var. İl Emniyet ve Çevre Şehircilik Müdürlüğü'nun talebi ve raporları doğrultusunda yıkımları gerçekleştiriyoruz. Amacımız bu harabe yapıların yerine buralarda çocukların oyun oynayabileceği, vatandaşların nefes alabileceği sosyal alanlar inşa etmek. Bu da inşallah Kentsel Dönüşüm projesi ile olacak."