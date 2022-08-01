Diyarbakır'da 16 metruk binanın yıkımı yapıldı - Son Dakika
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Diyarbakır'da 16 metruk binanın yıkımı yapıldı

01.08.2022 15:11
Diyarbakır'da 16 metruk binanın yıkımı yapıldı

Bağlar ilçesinde 9 mahallede 16 metruk binanın yıkımı gerçekleştirildi.

Bağlar ilçesinde 9 mahallede 16 metruk binanın yıkımı gerçekleştirildi.

Bağlar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların şikayeti üzerine belediye ve ilgili kurumların incelemeleri sonucu 16 metruk bina için yıkım kararı alındı.

Güvenlik önlemlerinin ardından binaların yıkımı yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ilçenin Körhat, Kaynartepe, Fatih, 5 Nisan ve Şeyh Şamil mahallelerinde 2'şer, Muradiye 3, Mevlana Halit, Alipınar ve Yunus Emre mahallelerinde 1'er olmak üzere 16 metruk binanın yıktırıldığını belirtti.

2019 yılından bu yana temizlenen harabe yapı sayısının 500'e yaklaştığını dile getiren Beyoğlu, şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımızın bize ilettiği taleplerin başında metruk yapılar geliyor. Suç unsurlarının mekanı haline gelen harabe yapılar, çocuklar başta olmak üzere aileler için tehdit oluşturuyor. Eski Bağlar bölgesinde geçmişten kaynaklanan çarpık kentleşme yıkım tehlikesinin yanında suç unsurlarının da mekanı haline gelmiş. Bunlarla ciddi ve kararlı bir mücadele yürütüyoruz. Vatandaşlarımızın taleplerini en kısa zamanda yerine getirmek üzere hızlı kararlar alarak uyguluyoruz. Bizim için önemli olan vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliğidir. Bu sorun kısa zamanda tamamıyla çözülemez ancak biz de tüm imkanlarımızla mücadeleye devam edeceğiz."

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Bağlar Belediyesinden yol ve çevre düzenlemesi Bağlar Belediyesinden yol ve çevre düzenlemesi
Kaynak: AA

Hüseyin Beyoğlu, Beyoğlu, Bağlar, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 16 metruk binanın yıkımı yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da 16 metruk binanın yıkımı yapıldı - Son Dakika
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