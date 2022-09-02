Diyarbakır'da çocuklar için şenlik düzenlendi

Bağlar ilçesinde gerçekleştirilen şenlikte çocuklar eğlenceli vakit geçirdi.

İlçeye bağlı Muradiye Mahallesi'nde bir organizasyon firması ve hayırseverlerin desteğiyle çocuklar için şenlik düzenlendi.

Çocuklar şişme parkurlar, palyaço ve müzik eşliğinde doyasıya eğlendi.

Bağlar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bulut, etkinlikte emeğe geçenlere teşekkür etti.

Muradiye Mahallesi muhtarı Dilek Demir ise sosyal sorumluluk projesiyle çocukların düşünülmesinin mutluluk verici olduğunu söyledi.

Demir, "Bu tür etkinliklerin artırılması lazım. Sosyal sorumluluk bilinci ile toplumda oluşabilecek olumsuz durumların bertaraf edilmesi mümkün. Şenliği düzenleyenlere teşekkür ederim." dedi.

Organizasyon koordinatörü Elif Yıldız da, faaliyetleri çerçevesinde sosyal sorumluluk projelerine önem verdiklerini aktardı.

Yıldız, "Çocukların yüzünde tebessüm olmaya çalıştık. Ailelerin ilgisi, çocukların sevinçleri bizi inanılmaz derecede mutlu etti." diye konuştu.