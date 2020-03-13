Bağlar ilçesinde semt pazarları dezenfekte edildi - Son Dakika

Bağlar Belediyesi tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı, semt pazarları dezenfekte edildi.

Sağlık Bakanlığının, Türkiye'de koronavirüs vakasının tespit edildiğine yönelik açıklamasının ardından ülke genelinde olduğu gibi Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde de önlemler artırıldı.

İlçeye bağlı yerleşim yerlerinde faaliyet gösteren semt pazarları, belediye ekipleri tarafından araçlar eşliğinde temizlendi.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun talimatıyla gerçekleştirilen ilaçlama ve temizlik çalışmalarıyla pazar yerleri olası virüs vakalarına karşı hijyenik hale getirildi. Vatandaşlar da yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, vatandaşların sağlığını korumak amacıyla önlemler almaya devam edeceklerini söyleyerek, vatandaşlara da uyarılarda bulundu.

Temizlik kurallarına her zamankinden daha fazla uyulması gerektiğini belirten Beyoğlu, "Devletimizin aldığı tedbirler, milletimizin azim ve kararlı duruşu ile bu zorlu süreci atlatacağız inşallah. Bu mücadeleyi verirken vatandaşlarımıza büyük iş düşüyor. Vatandaşlarımızın da hijyen konusunda hassas olmaları gerekiyor. Bu hastalıktan korunmanın en iyi yöntemi temizliktir. Ellerimizi sık aralıklarla sabunla yıkayalım ve ortak kullanım alanlarında tedbirli olalım." dedi.